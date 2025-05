I titoli di Sky TG24 del 28 maggio: edizione delle 8

La 14enne scomparsa lunedì ad Afragola, nel Napoletano: ritrovato il corpo senza vita. Prima di sparire avrebbe incontrato l'ex fidanzato, ora sentito dai Carabinieri. Si indaga per omicidio. Gaza: la folla allo stremo dà l'assalto agli aiuti. Ancora stallo sui negoziati. "Abominevoli azioni contro i civili", attacca Von der Leyen. Oggi l'informativa urgente di Tajani alle Camere. Ucraina, Trump avverte Putin: "scherza col fuoco. Senza di me sarebbero successe cose molto brutte alla Russia", dice. Pioggia di droni, esplosioni a Kharkiv. Zelensky atteso oggi a Berlino da Merz. Il Governo apre alle richieste degli industriali: 8 miliardi per 3 anni e interventi immediati contro il caro energia. La Premier poi attacca l'Europa: "via i dazi interni". Il benzinaio ucciso a coltellate per una rapina sul litorale romano. È caccia a 2 persone viste fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco in tutta la zona. Stati Uniti, stretta sui visti agli studenti stranieri. Consolati e ambasciate stanno sospendendo le procedure. Ad Harvard bloccati altri 100 milioni di fondi, nuove proteste. Space X, fallisce il volo di Starship. Dopo meno di un'ora dal lancio è esploso il gigantesco razzo al suo nono test di prova. Musk, comunque soddisfatto, parla di grandi miglioramenti. Roland Garros: avanti Arnaldi che al secondo turno affronterà Cobolli. Fuori Bellucci. Oggi in campo Musetti e Paolini. E domani tocca a Sinner contro il francese Gasquet. .