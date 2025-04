I titoli di Sky TG24 del 29 aprile, edizione delle 13

"Il lavoro non può essere morte ma dignità per tutti", appello di Mattarella in vista della Festa dei lavoratori. Poi l'allarme sui salari bassi: "Famiglie non reggono l'aumento del costo della vita". In Spagna e Portogallo è tornata la luce dopo il blackout di ieri, ma le cause sono ancora sconosciute. Escluso il cyberattacco. Re Felipe al Consiglio di Sicurezza nazionale. Guerra in Ucraina, il Cremlino incalza Kiev sulla tregua di 3 giorni e respinge la proposta di un cessate il fuoco più lungo. Meloni: "Un punto di svolta l'incontro Trump-Zelensky a San Pietro". I primi 100 giorni di Donald Trump, sondaggi negativi per il Capo della Casa Bianca. E per la stampa americana sarebbe pronto ad alleggerire i dazi sulle auto. Il Cardinale Becciu non entrerà in Conclave: "Obbedisco al Papa, ma sono convinto della mia innocenza". Il 07 maggio la prima votazione per l'elezione del successore di Francesco. Sparatoria con 3 morti a Monreale, caccia ai 4 complici del 19enne fermato. Ancora nessuna traccia dell'arma usata. Stasera una fiaccolata per le vittime. Serie A, vittoria per il Cagliari, pareggiano Bologna e Lazio. Stasera la prima semifinale di Champions, domani tocca all'Inter. tennis a Madrid in campo Musetti e Berrettini. Sky Tg24 a Bari, oggi e domani programmi in diretta dal Capoluogo pugliese. Ospiti, servizi e approfondimenti sui grandi temi di politica, cronaca e attualità. .