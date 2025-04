I titoli di Sky TG24 del 29 aprile, edizione delle 8

Dopo il maxi blackout in Spagna lento rientro alla piena normalità. Sanchez non esclude alcuna ipotesi sulle cause. Anche il Re Felipe al Consiglio di Sicurezza d'emergenza. Il Conclave per il nuovo Papa al via il 07 maggio, già nel pomeriggio la prima votazione. Il Cardinale Becciu verso la rinuncia. Continua il pellegrinaggio sulla tomba di Francesco. Putin ordina una tregua dall'8 al 10 maggio per il giorno della vittoria. "Tentativo di manipolazione", dice Zelensky. "Uno stop che non basta", commenta Meloni. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sondaggi a picco per il Capo della Casa Bianca che oggi festeggia i primi 100 giorni. Il Tycoon, per la stampa americana, sarebbe pronto ad alleggerire i dazi sulle auto. I Liberali vincono le elezioni in Canada. Un successo in rimonta per il Primo Ministro Carney e il leader dei conservatori promette unità contro Trump. Il triplice delitto di Monreale, caccia ai complici del 19enne. Dopo una prima confessione, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. I genitori delle vittime chiedono giustizia. I posticci di A, vince il Cagliari. Un pari per Bologna e Lazio. Champions, stasera la prima semifinale, domani tocca ai nerazzurri. Tennis, a Madrid in campo Musetti e Berrettini. Sky Tg24 a Bari, oggi e domani programmi in diretta dal Capoluogo pugliese. Ospiti, servizi e approfondimenti sui grandi temi di politica, cronaca e attualità. .