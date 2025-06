I titoli di Sky TG24 del 29 giugno 2025, edizione ore 13

Massicci raid russi sull'Ucraina con 500 droni e missili; colpite anche le regioni occidentali abbattuto un F-16, la Polonia fa decollare i jet. Nuovo appello del Papa, alla pace. Ordini ed evacuazioni e raid sulla striscia di Gaza per Hamas Netanyahu pone condizioni impossibili per l'accordo, Trump di nuovo contro i processi al premier israeliano. Caos voli torna alla normalità, la situazione nel nord-ovest dopo il guasto che ha fermato 300 aerei. Problema alla connettività che consente l'afflusso dei dati radar, spiega l'ENAV. Mentre è stallo sui dazi tra Washington e Bruxelles, il G7 trova l'accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, esenzioni per gli Stati Uniti, per Giorgetti è un compromesso onorevole. Il Senato americano apre il dibattito sulla controversa legge di bilancio di Trump, che prevede tagli all'assistenza sociale e il presidente esulta nuovo affondo di Musk. Si è conclusa all'Arsenale di Venezia, la tre giorni di festeggiamenti per le nozze di Bezos e Sanchez resta la coda di polemiche, il magnate di Amazon si è detto amareggiato. Tutto pronto a Wimbledon, si parte domani con sette azzurri sull'erba britannica, big match tra Alcaraz e Fognini, martedì Sinner affronterà Nardi il torneo in diretta su Sky. La Formula Uno corre in Austria, la McLaren di Norris in Pole davanti alla Ferrari di Leclerc che in pista anche la Moto GP ad Assen Marquez proverà a vincere anche la gara lunga. .