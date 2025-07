I titoli di Sky TG24 del 29 luglio, edizione delle 13

L'accordo sui dazi con tariffe al 15%, Bruxelles precisa l'intesa con gli Stati Uniti non è giuridicamente vincolante. Meloni invoca l'intervento di Bruxelles per le imprese. A Gaza 60 morti in un attacco israeliano per il Ministro degli Esteri dello Stato ebraico la pressione internazionale aiuterebbe Hamas, l'ONU denuncia è in atto una carestia. Aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina nella notte attacchi russi su un carcere hanno causato la morte di 22 persone e l'appello di Zeleski, servono sanzioni per costringere Mosca allo stop alla guerra. Paura a New York, un ventisettenne con disturbi mentali apre il fuoco in un grattacielo cinque morti, tra loro anche il killer che si sarebbe suicidato. Shock nel milanese una famiglia di origine ebraica aggredita in un'area di sosta le manifestazioni propal a Torino, la Procura indaga 47 persone e chiesto l'arresto per sette antagonisti. Sale a cinque il bilancio delle vittime per il virus West Nile, oggi altri due decessi negli ospedali di Latina e di Napoli, un caso di contagio scoperto ad Oristano. A Roma ha iniziato il Giubileo dei giovani, Papa Leone quattordicesimo in Vaticano ha presenziato la messa per gli influencer cattolici e ha detto la pace deve essere annunciata in ogni luogo. Ai mondiali di nuoto azzurri a caccia di nuove medaglie, tra poco le finali dei 200 stile libero con D'Ambrosio e i 100 d'orso con Ceccon ed è tutto in diretta su Sky Sport. .