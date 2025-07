I titoli di Sky TG24 del 29 luglio, edizione delle 20

L'annuncio di Starmer, la Gran Bretagna riconoscerà lo Stato di Palestina per l'ONU a Gaza, lo scenario peggiore di Cestia, senza accordo, Israele è pronto ad annettere aree della Striscia. Dazi la nota diffusa da Bruxelles in alcuni punti non coincide con quella di Washington. Il Fondo monetario alza le stime sul PIL italiano, estesa la tregua tra Stati Uniti e Cina. Ucraina ultimatum di Trump, la Russia, accordo in 10 giorni o nuovi dazi, il Cremlino sostiene di essere impegnato nel processo di pace. Per Zelensky, nella notte almeno 20 morti. West Nile, terzo morto in Campania, 7imo in Italia, altra vittima nel Lazio, intensificate le misure di prevenzione e restrizioni alle donazioni di sangue. La famiglia ebrea aggredita con insulti, spintoni e calci in un autogrill di Lainate e si indaga per odio razziale e condanna bipartisan da tutto il mondo politico. Le dimissioni del sindaco di Taranto, minacciato da alcuni attivisti sulla gestione del dossier ex Ilva, la maggioranza in comune è intenzionata a non firmare l'accordo sull'acciaieria. Pozzuoli la prima cura per una rara malattia della retina, un uomo ha recuperato la vista da vicino e da lontano grazie a una nuova terapia genica a doppio vettore. Mondiali di nuoto di Singapore, due medaglie d'argento per l'Italia Ceccon nei 100 dorso, Quadarella nei 1500 stile per la nuotatrice romana anche un nuovo record europeo. .