I titoli di Sky TG24 del 29 maggio 2025 - edizione h13

Stop ai dazi di Trump da una corte federale americana, sono illegali, si legge nella motivazione dei giudici, la Casa Bianca fa subito ricorso. Un addio eccellente, dopo le critiche alla legge di bilancio Elon Musk lascia il suo incarico di capo del dipartimento per efficenza del governo degli Stati Uniti. Meloni in Asia, prima tappa in Uzbekistan, a Samarcanda ha firmato accordi per oltre 3miliardi, martedì incontro del disgelo con Macron a Palazzo Chigi. Raid di Israele su Gaza, almeno 40 i morti, caos, gli aiuti entrati finora nella Striscia. Washington parla di un accordo preliminare sulla tregua. Femminicidio di Afragola resta in carcere, Alessio Tucci, il dramma dei genitori di Martina Carbonaro, ha finto di cercare nostra figlia insieme a noi. A 40 anni dall'anniversario della strage su Sky Sport in esclusiva la docuserie Heysel, la tragedia, sei episodi per ricostruire la notte costata la vita a 39 persone. Tennis dopo l'impresa di gigante contro Tsitsipas, oggi al Roland Garrossa sfida tra Sinner e Gasquet, il derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli. Arriva Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, nuovo show con Fabio Caressa, appuntamento con lo Strategy Game, stasera alle 21:15 su Sky.