I titoli di Sky TG24 del 29 maggio 2025 - edizione h8

Una corte federale blocca i dazi americani definendoli illegali, ma la Casa Bianca fa ricorso, intanto Musk lascia il suo incarico come dipendente governativo speciale. Mosca propone colloqui con Kiev lunedì a Istanbul, Trump avverte: entro due settimane capiremo se Putin bluffa, Merz, vede Zelensky e promette missili a lungo raggio. Gaza, gli USA annunciano un accordo preliminare sulla tregua informativa di Tajani in Parlamento; scontro con le opposizioni che scendono in piazza la prossima settimana. Il Consiglio d'Europa accusa la polizia italiana di razzismo, Meloni ribatte parole vergognose, nelle prossime ore Pisani al Colle da Mattarella, martedì Macron a Roma. Femminicidi, fiaccolata a Fragola per ricordare Martina, quattordicenne uccisa dall'ex fidanzato a colpi di pietra, a Legnano svolta nelle indagini, arrestato un operaio ventinovenne incensurato. Francia, condannato a vent'anni il chirurgo pedofilo che abusava le sue vittime sotto anestesia, quasi 300 casi accertati, molti dei quali erano minorenni. Tennis oggi al Roland Garros, la sfida Sinner-Gasquet e il derby tra Arnaldi e Cobolli, avanzano nel tabellone Musetti, Gigante e Paolini. In occasione del 40esimo anniversario, Sky Sport propone in esclusiva la docuserie Heysel, la tragedia, sei episodi per ricostruire la notte che costò la vita a 39 persone.