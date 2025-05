I titoli di Sky Tg24 del 29 maggio, edizione delle 19

Medio Oriente, Israele verso il sì alla proposta statunitense di accordo su ostaggi e cessate il fuoco a Gaza. Si attende la risposta di Hamas mentre continuano i raid. Ira della Casa Bianca dopo che una Corte Federale statunitense ha bloccato i dazi di Trump perché illegali. Washington parla di colpo di Stato giudiziario fuori controllo. L'omicidio della 14enne di Afragola, domani l'interrogatorio di Alessio Tucci, accusato anche di occultamento di cadavere. "Sui femminicidi fare di più tutti insieme", dice la Premier Meloni. Non si placano le polemiche sul Consiglio d'Europa, che ha evocato un presunto razzismo della polizia italiana. "Si dovrebbero vergognare, è un ente inutile", accusa Salvini. In 30 carceri celle con meno di 3 metri quadri, e quasi 1 detenuto su 2 fa uso di sedativi o ipnotici. La denuncia nel rapporto dell'associazione Antigone. 40 anni fa la strage dell'Heysel, quando 39 persone persero la vita prima della finale di Coppa Campioni. Su Sky Sport una docuserie inedita per ricostruire la notte della tragedia. Tennis, altri 2 azzurri qualificati per il terzo turno del Roland Garros: Sinner che batte Gasquet e Cobolli che si aggiudica il derby italiano con Arnaldi. L'attesa è finita, alle 21:15 su Sky parte "Money Road, ogni tentazione ha un prezzo", con Fabio Caressa. Gioco di strategia ed esperimento sociale nella giungla malese. .