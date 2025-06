I titoli di Sky TG24 del 3 giugno, edizione delle 19

L'incontro a Roma tra Meloni e Macron, i conflitti internazionali e dazi, al centro del colloquio tra i due leader, tensione tra maggioranza e opposizione sui referendum. In Medio Oriente, nuova strage dell'esercito israeliano in un centro aiuti a Rafah durante la distribuzione del pane, almeno 30 i morti per l'ONU, sono crimini di guerra. Il corpo di padre Paolo Dall'Oglio forse individuato in una fossa comune in Siria, vicino a Raqqa, la Farnesina cauta, non si hanno ancora conferme definitive. Dopo il vertice di Istanbul i mediatori ucraini volano negli Stati Uniti per Mosca, improbabile un incontro tra Putin, Trump e Zelensky, nuovo attacco di Kiev, in un ponte in Crimea. Dramma in un centro sportivo di Roma, cinque minori intossicati dal cloro in una piscina, grave un bimbo di nove anni, la Procura ha sequestrato l'impianto, si procede per lesioni. Il duplice omicidio di Bologna, attesa l'estradizione in Italia del coinquilino fermato a Barcellona, l'uomo è sospettato di essere l'assassino della coppia. Il giallo di Mady McKenna si cerca nei pozzi, vicino a Resort portoghese, dove sparì 18 anni fa, gli investigatori temono che la bimba sia stata uccisa da un cittadino tedesco. Terremoto all'Inter, Simone Inzaghi lascia la panchina nerazzurra e vola all'Al Hilal. Roland Garros, Muset batte Tiafoe e conquista la semifinale, domani Sinner affronta Bublik. .