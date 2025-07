I titoli di Sky Tg24 del 3 luglio, edizione delle 19

Colloquio di quasi un'ora tra Trump e Putin, i nostri piani non cambiano in Ucraina non arretriamo, ha detto il leader russo, il presidente americano chiede una soluzione diplomatica. Lo scontro nel centrodestra sulla cittadinanza. Forza Italia apre le opposizioni sullo Ius Scholae, la Lega attacca, è una proposta sbagliata e irricevibile. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 18 città, nel weekend attese le prime piogge, temperature estreme in tutta Europa, incendio a Creta, evacuate 1500 persone. La morte di Rami concluse le indagini, accusa di omicidio stradale per l'amico della vittima, il Carabiniere che era alla guida della macchina che li inseguiva. Questa sera torna feedback, focus sull'assistenza agli anziani non autosufficienti, le difficoltà delle famiglie tra liste di attesa nelle RSA e cure domestiche, alle 21 su Sky TG 24. Giorgia Meloni assicura la sicurezza sul lavoro è la priorità del governo, il nuovo rapporto l'Inail certifica l'aumento degli infortuni rispetto allo scorso anno. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool è morto insieme al fratello in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. Il grande spettacolo di Wimbledon su Sky tra poco Sinner in campo contro l'australiano Vukic, negli altri incontri avanti gli azzurri, Cobolli, Darderi e Cocciaretto. .