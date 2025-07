I titoli di Sky TG24 del 3 luglio, edizione delle 8

Siglato al Ministero il protocollo per le emergenze sul lavoro, bonus ai rider e polemica continua all'ondata di caldo estremo, 20 le città da bollino rosso. Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua, dice Giorgia Meloni alle celebrazioni del 4 luglio, la compattezza dell'Occidente imprescindibile per le grandi sfide. Scelta disumana, commenta Zelensky, dopo la sospensione di armi dagli USA. Fne del conflitto più vicina, fa sapere il Cremlino. Allarme di Kiev, altri 30mila soldati dalla Corea del Nord. Medio Oriente speranze di tregua, Hamas sarebbe soddisfatta dalle garanzie sulla fine della guerra, bloccato il carburante. A Gaza ospedali a rischio stop, denuncia l'ONU. Il ragazzo ucciso a Rozzano per un paio di cuffiette da pochi euro lo scorso ottobre, condannato a 27 anni, il killer Daniele Rezza, la Procura ne aveva chiesti 20. Rinvenuto il cranio di un cadavere abbandonato lungo l'A22 del Brennero, rimasto senza nome per 17 anni, il killer sarebbe il suocero della vittima, lo scorso anno confessò altri due omicidi. Niente libertà su cauzione, resterà in carcere il rapper Sean Diddy Combs, riconosciuto colpevole di sfruttamento della prostituzione, ma assolto dalle accuse più gravi, rischia fino a 20 anni. A Wimbledon Sinner oggi in campo contro l'australiano Vukic, Bellucci per la prima volta passa al terzo turno, esordio vincente di Bolelli e Vavassori, fuori Paolini. .