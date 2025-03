I titoli di Sky TG24 del 3 marzo 2025 - edizione h13

La guerra in Ucraina, con Francia e Gran Bretagna che propongono una coalizione di volenterosi per la pace. È stata smentita la proposta di un mese di tregua. Per Von der Leyen l'Europa deve riarmarsi. Trump sui social avverte: "pensare meno a Putin e più ai migranti stupratori". Per Mosca è iniziata la frammentazione dell'Occidente. Vance contestato in vacanza. Giorgia Meloni a Londra ribadisce: "evitiamo che l'Occidente si divida". Ma il sostegno a Kiev spacca la maggioranza. Opposizioni in piazza con le bandiere dell'Ucraina. In Medio Oriente. Israele ha sospeso l'ingresso di aiuti a Gaza dopo il "no" di Hamas al piano americano. 1 morto e 4 feriti in un attacco terroristico ad Haifa C'è una svolta nel giallo della babysitter: il corpo ritrovato nell'Adda potrebbe essere quello di Nataly, la donna uccisa a fine gennaio dal compagno. È attesa la conferma dall'autopsia. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Eleonora Giorgi. L'attrice aveva 71 anni ed era malata da tempo. È stata una delle stelle della commedia all'italiana. Nella notte degli Oscar trionfa "Anora" con ben 5 statuette, tra cui miglior film e miglior regia. Adrien Brody vince tra i migliori attori. Zoe Saldana è miglior attrice non protagonista. E poi c'è la Serie A con il Milan sconfitto in casa dalla Lazio e contestato dai tifosi, scivola al nono posto in classifica. Questa sera, 20:45, la Juve in casa contro il Verona. .