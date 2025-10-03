I titoli di Sky TG24 del 3 ottobre, edizione delle 19

Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza, secondo la CGIL, 2 milioni di persone hanno partecipato alle manifestazioni. Tafferugli tra dimostranti e Forze dell'ordine a Bologna e Napoli, ritardi e cancellazioni, nelle stazioni ferroviarie di Roma, Milano e Firenze, ripresi i voli all'aeroporto di Pisa. Landini soddisfatto dice siamo fieri delle piazze, Salvini replica, paghi lui, chi lancia fumogeni è un teppista, rientrati in Italia i quattro parlamentari a bordo della Flotilla. Hamas chiede tempo per valutare il piano di Trump e il presidente americano avverte rispondete entro domenica o sarà l'inferno. In Libano granate contro i caschi blu dell'UNIFIL. L'attacco alla sinagoga di Manchester, una delle vittime è stata uccisa per sbaglio dal fuoco della polizia, anche uno dei feriti sarebbe stato colpito dagli agenti. Regionali, domenica e lunedì si vota in Calabria, la sfida è tra il governatore dimissionario Roberto Occhiuto del centrodestra e Pasquale Tridico del centrosinistra. Cinema, teatro, l'impegno sociale e la comicità, Paolo Kessisoglu, è l'ospite della prossima puntata di Stories in onda su Sky tg24 questa sera alle 21. Sempre stasera torna la Serie A con l'anticipo Verona-Sassuolo, per la Formula 1 Piastri domina le seconde libere a Singapore, per il tennis domani a Shanghai, l'esordio di Sinner. .