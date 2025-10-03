I titoli di Sky Tg24 del 3 ottobre, edizione ore 8

Flotilla liberi quattro parlamentari fermati da Israele, lo ha annunciato la Farnesina, stamattina il rientro in Italia, altri 36 connazionali detenuti in attesa dell'espulsione. Mobilitazione pro Gaza con cortei in tutta Italia, tensione e scontri in alcune città, a Milano occupata la Statale, a Bologna il rettorato, oggi nuove manifestazioni. Sempre oggi scatta lo sciopero generale, "Protesta confermata nonostante la contrarietà del Garante" dice Landini, "Se prevale la violenza sapremo come reagire", avverte Salvini. E lo scontro tra governo e Opposizioni resta aspro, "Non vogliono la pace, ma solo il weekend lungo" dice Meloni. Schlein replica alla Premier: "Smetta di criminalizzare ogni piazza". Sono due le vittime dell'attacco davanti a una sinagoga di Manchester, cinque i feriti gravi, ucciso anche l'aggressore, era un cittadino britannico di origini siriane. Droni sospetti chiuso nella notte poi riaperto l'aeroporto di Monaco, siamo tutti in pericolo, Mosca può colpire Roma, ammonisce la Nato, risponderemo alla militarizzazione, dice Putin. Elezioni Regionali in Calabria è l'ultimo giorno di campagna elettorale, sfida tra Occhiuto del Centrodestra e Tridico del Centrosinistra, si vota domenica e lunedì. L'Europa League, la Roma battuta in casa dal Lille, sbaglia per tre volte lo stesso rigore, pari del Bologna con il Friburgo, in Conference, la Fiorentina batte il Sigma Olomouc stasera torna la Serie A. .

