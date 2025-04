I titoli di Sky Tg24 del 30 aprile, edizione delle 13

Donald Trump celebra i suoi primi 100 giorni da presidente ma è bocciato da stampa e sondaggi, il capo della Casa Bianca allenta i dazi sulle auto e dice troveremo un accordo con la Cina. In Ucraina un conflitto complesso che non può avere una rapida soluzione, dice il Cremlino. Per il presidente americano Putin vuole la pace. Zelensky intanto chiede di far pressione su Mosca perché fermi gli attacchi. I cardinali che apprezzano il passo indietro di Becciu, il 7/5 ore 16:30 l'inizio del Conclave, il quorum sceso a 89 dopo la rinuncia di due porporati per problemi di salute. In corso il Consiglio dei Ministri, appena finito in verità, alla vigilia del 1/5, atteso annuncio del Governo sullo stanziamento di fondi da destinare alla sicurezza sul lavoro. Sparatoria con tre morti a Monreale, il 19enne fermato al GIP dice, sono stato aggredito e ora chiedo perdono, oggi l'ultima autopsia, è ancora caccia ai complici. Il procuratore Michele Prestipino, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, avrebbe riferito notizie riservate sulle indagini sulle cosche calabresi. La DNA gli toglie le deleghe. Sky TG24 a Bari, secondo giorno in diretta dal capoluogo pugliese con ospiti, servizi e approfondimenti sui grandi temi di politica, cronaca e attualità. E poi c'è la Champions, questa sera l'Inter che affronta il Barcellona nell'andata della semifinale e nell'altra partita vittoria del Paris Saint-Germain sul campo dell'Arsenal per 1 a 0. .