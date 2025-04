I titoli di Sky TG24 del 30 aprile: edizione delle 19

Washington alleggerisce i dazi sulle auto e assicura troveremo un accordo con la Cina, l'economia americana rallenta, "E' colpa di Biden" dice Trump. La guerra in Ucraina, il Cremlino avverte il conflitto è complesso e non può avere una rapida soluzione. Per Kiev l'accordo con Washington sulle terre rare è molto vicino. Alla vigilia del 01/05 il governo stanzia altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro, ma non risulta per i record occupati, Landini la gela, "Non so dove prende i dati". Sicurezza e scuola sarà arrestato chi aggredisce docenti e dirigenti, servirà il consenso dei genitori per seguire i corsi sulla sessualità a Torino dei docenti picchiati da una donna. Dramma Misterbianco getta dal balcone di casa la figlia di sette mesi e la uccide la donna che soffriva di una forte depressione è stata fermata dai Carabinieri. In Medio Oriente una serie di incendi sta distruggendo i boschi e le colline intorno a Gerusalemme, Hamas incita i palestinesi, "Bruciate tutto, vendicate Gaza". L'elezione del nuovo Papa, il 07/05 alle 16:30, inizierà il conclave, 133 cardinali elettori, quorum sceso 89 dopo la rinuncia di due porporati per problemi di salute. Champions alle 21.00 la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter al Masters 1000 di Madrid, davanti Arnaldi, questa sera in campo Musetti contro De Minaur. .