I titoli di Sky Tg24 del 30 aprile, edizione delle 8

Trump esalta i suoi primi 100 giorni da presidente, ma negli Stati Uniti è bocciato da stampa e sondaggi, sui dazi si dice ottimista con Pechino e allenta la pressione sulle auto. Il sogno di Putin era prendersi tutta l'Ucraina, ma non lo farà, dice il Presidente USA. Pressing sui negoziati, sul campo 600 i soldati nordcoreani morti combattendo per Mosca. Verso il 1/5 monito di Mattarella, troppa indifferenza per le morti sul lavoro, oggi in Consiglio dei Ministri più risorse per la prevenzione, critici i sindacati. Corteo con saluto romano per il cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, in lontananza risuona Bella Ciao, Sala propone una via per i giovani uccisi dal terrorismo. Conclave, i lavori per eleggere il successore di Francesco inizieranno il 7/5. 133 i cardinali elettori, due assenti per motivi di salute, Becciu conferma la rinuncia. Assaggio d'estate nel ponte del 1/5 con temperature in salita da nord a sud, ma con l'inizio della prossima settimana tornano piogge e temporali. Sky TG24 a Bari, secondo giorno in diretta dal capoluogo pugliese con ospiti, servizi e approfondimenti sui grandi temi di politica, cronaca e attualità. Champions, semifinali di andata, il Paris Saint-Germain passa in casa dell'Arsenal oggi Barcellona vs Inter, al Master 1000 di Madrid, Musetti agli ottavi, Berrettini si ritira. .