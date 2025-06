I titoli di Sky TG24 del 30 giugno 2025, edizione ore 19

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvertita ai Campi Flegrei a Napoli. Disagi per la circolazione ferroviaria. Paura tra la gente ma nessun ferito. Potrebbe essere di uno dei quattro dispersi in mare a Taranto, il corpo dell'uomo ritrovato sulle coste pugliesi. La Guardia Costiera estende le ricerche fino alla Calabria. A Milano è aperta un'inchiesta per crollo colposo dopo il cedimento dell'insegna delle Generali sulla torre Hadid. Non ci sono feriti, chiusa al pubblico la piazza di City Life. Un morto e cinque feriti, questo è il drammatico bilancio di un'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento a Torino. Grave un ragazzo di 12 anni. La fuga di gas tra le ipotesi dell'incidente. Il monito di Mattarella: i suicidi in carcere sono un'emergenza sociale e bisogna agire subito, dice il capo dello Stato che poi aggiunge il sovraffollamento è oramai insostenibile. Alla Camera la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino. Il mio impegno politico nato dopo la strage di via D'Amelio, dice la premier Giorgia Meloni. Il grande spettacolo di Wimbledon su Sky. Nella gara di esordio Fognini porta Alcaraz al quinto set. Subito fuori Medvedev, Passerune, domani in campo, Siner e Musetti. Dal successo sui social alla TV, Ciro Priello e Fabio Balsamo raccontano l'ascesa dei The Jackal nella nuova puntata di Stories in onda questa sera alle 21 su Sky TG24. .