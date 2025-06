I titoli di Sky TG24 del 30 giugno, edizione delle 8

Trump preme per una tregua a Gaza e sull'Iran, dice che era un passo dall'atomica sui dazi, l'Europa assicura non servirà una proroga, riprese le trattative con il Canada. La Russia intensifica l'offensiva e l'Ucraina lascia la convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo. Il Cremlino minaccia nessun negoziato se aumentano le sanzioni. Dopo il blackout e il caos nei voli è aperta un'indagine per scoprire le cause del guasto, scambio di accuse tra ENAB e TIM tornata a regolare la circolazione dei treni dopo i ritardi. Dubbi della Cassazione sulla costituzionalità del protocollo migranti tra Italia e Albania, ma il governo assicura andiamo avanti verso l'ok a un nuovo decreto flussi. Negli Stati Uniti spari contro i pompieri chiamati a domare un incendio nell'Idaho, uccise due vigilesse, diversi feriti, morto il killer. Wimbledon, il match di apertura vedrà Alcaraz sfidare Fognini, oggi sette italiani in campo, domani Sinner affronterà Nardi, tutto in diretta su Sky. In pista tra Formula Uno e Moto GP, Norris vince il GP d'Austria, Ferrari sul podio con Leclerc, ad Assen trionfo di Marquez, impresa delle azzurre agli europei di basket. Dal successo sui social alla TV Ciro Priello e Fabio Balsamo raccontano l'ascesa dei The Jackal nella nuova puntata di Stories in onda questa sera alle 21 su Sky TG 24. .