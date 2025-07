I titoli di Sky TG24 del 30 luglio, edizione delle 19

"A Gaza situazione sempre più intollerabile", così il Presidente Mattarella durante la Cerimonia del Ventaglio. E sulla Russia dice: "Ha cancellato l'equilibrio della pace". Solidarietà da tutto l'arco parlamentare a Mattarella dopo la notizia del suo inserimento nella lista russa dei presunti russofobi. "Inaccettabile provocazione", dice Meloni. Bruxelles paragona le immagini della fame a Gaza con Auschwitz. in Medio Oriente l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff. Israele trasmette ad Hamas le sue regole per la tregua. Trump imporrà all'India dazi del 25%. "L'impatto sul PIL italiano delle tariffe statunitensi nel 2026 sarà di mezzo punto. Poi ci sarà un recupero", spiega Giorgetti. Il terremoto di magnitudo 8.8 che si è verificato in Kamchatka è tra i 10 più forti mai registrati. Allarme tsunami, poi ridimensionato in tutta l'area del Pacifico. Tragedia dell'immigrazione al largo della Libia, morti 2 bimbi. Scambio di accuse, Sea Watch-Frontex. Sky TG24 nel Sud dell'Etiopia, una delle zone da cui partono i migranti. A Birmingham ultimo saluto a Ozzy Osbourne. In migliaia hanno intonato alcuni dei brani più amati della leggenda dell'heavy metal. Mondiali di nuoto di Singapore, 2 ori per l'Italia. La coppia Pellacani-Santoro trionfa nei tuffi. Impresa di Simone Cerasuolo nei 50 rana. .