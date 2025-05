I titoli di Sky TG24 del 30 maggio 2025 - edizione h19

La guerra in Ucraina, Mosca dice no alla presenza di paesi terzi al vertice di Istanbul con Kiev. Stasera Meloni parteciperà a una call con il gruppo dei volenterosi. In Medio Oriente Hamas frena sul piano americano sulla tregua, appello di Macron su Gaza all'occidente sta perdendo credibilità, lo Stato ebraico replica è una crociata contro di noi. Negli Stati Uniti scoppia lo scontro giudiziario sui dazi, Trump attacca la Cina, violano gli accordi, Musk lascerà il suo incarico nel governo americano. Il monito di Panetta, i dazi e i conflitti ancora aperti pesano sulla crescita e la governatore di Bankitalia vede segnali positivi sul nostro paese, ma avverte siamo ancora all'inizio. Femminicidio di Martina Carbonaro, folla commossa, la fiaccolata da Afragola, attesa la convalida del fermo dell'assassino. Meloni dice sui femminicidi, non servono appelli, ci sono. Questione migranti, forti dubbi della Corte di Cassazione sul piano Albania del governo, per i giudici potrebbe esserci incompatibilità con il diritto europeo. A Roland Garros Musetti batte Navone e vola ai quarti, domani Sinner in campo contro l'ECC, Monaco e la vigilia della finale di Champions tra Inter e Paris Saint Germain. Radio Italia Live 2025 stasera a Milano, l'attesissimo concerto dalle 20:40 12 artisti si esibiranno in piazza Duomo, in diretta in contemporanea su Sky Uno e TV 8. .