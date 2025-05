I titoli di Sky TG24 del 30 maggio, edizione delle 13

"I dazi e i conflitti ancora aperti pesano sulla crescita" dice il governatore di Bankitalia, Panetta. Sull'Italia vede segnali positivi, ma precisa: "Siamo ancora all'inizio". Sulle misure volute da Trump è caos giudiziario. La Corte d'Appello americana sospende il blocco delle tariffe. "Andiamo avanti" avverte il Presidente degli Stati Uniti. Ucraina, al vertice di Istanbul del 2 giugno anche Francia, Germania e Regno Unito, annuncia l'inviato americano per i negoziati, Kellogg. Poi apre al no a Kiev nella NATO. Sul fronte mediorientale, sì di Israele al piano statunitense per la tregua, ma Hamas frena. Ministro israeliano Ben Gvir: "È ora di entrare a Gaza con tutta la forza". Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola. Oggi la convalida del fermo dell'ex fidanzato reo confesso. "Mi ha negato un abbraccio, ho preso un sasso e l'ho colpita" dice. "Costruire ponti anche nello spazio, Marte è lontano, non si può raggiungere senza passare per la Luna" dice Luca Parmitano a Sky TG24. Roland Garros, oggi tre italiani in campo: Musetti, Gigante, Paolini. Sinner batte in 3 set Gasquet e vola al terzo turno. Cobolli vince il derby contro Arnaldi. Il valzer delle panchine. Allegri torna in casa Milan. Conte resta al Napoli. Sarri verso il ritorno alla Lazio. Champions, attesa per la finale di domani: Inter-Paris Saint Germain, live su Sky. .