I titoli di Sky TG24 del 30 maggio, edizione delle 8

Dazi, caos giudiziario negli Stati Uniti. Corte d'appello sospende la sentenza che aveva bloccato le tariffe. Trump attacca: "Golpe dei giudici, andremo avanti". Medio Oriente, ok di Israele al piano USA per tregua di 60 giorni, liberazione di 10 ostaggi e rilascio di detenuti, ma Hamas lo boccia: "Servono più garanzie sulla tenuta". Afragola, oggi la convalida del fermo per l'ex fidanzato. A Torino morta la maestra accoltellata dal marito. "Dobbiamo fare di più" scrive Meloni, Schlein propone un tavolo comune. E oggi la premier dall'Astana International Forum rimarca il ruolo cardine dell'Asia centrale. "La mia visita è un momento storico per le nostre relazioni" dice. Via libera dalla Camera al decreto sicurezza, ora il testo al Senato per la maggioranza. Nuove norme necessarie per tutelare i cittadini, insorgono le opposizioni. Il Senato approva la legge sui reati contro gli animali. Aumentate tutte le pene e le sanzioni: si rischia anche il carcere. Gli animali diventano soggetti che vanno tutelati. Champions League, attesa per la finale di domani tra Inter e Paris Saint-Germain, live su Sky. Allegri firma al Milan e torna in rossonero dopo 11 anni. Conte resta al Napoli. Roland Garros, oggi tre italiani in campo: Musetti, Gigante e Paolini. Sinner batte in tre set Gasquet e vola al terzo turno. Cobolli vince il derby contro Arnaldi. .