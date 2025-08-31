I titoli di Sky TG24 del 31 agosto: edizione delle 19

In Medio Oriente nuovi attacchi israeliani sulla Striscia. Partita la missione umanitaria di Flotilla, rivelato il piano americano per la trasformazione di Gaza, soldi ai palestinesi che lasciano la città. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi su Zaporizhzhia. In Cina intanto il vertice con Xi, Putin e Modi, il leader russo evoca un nuovo ordine mondiale alternativo a quello occidentale. La Casa Bianca apre alla possibilità di utilizzare gli aerei americani per la sicurezza di Kiev, per Bruxelles Mosca va controllata con la deterrenza, il Cremlino replica: Siete dei guerrafondai. Durante l'Angelus di Piazza San Pietro, un nuovo appello di Papa Leone alla pace e alla fine dei conflitti, "È tempo del dialogo, taccia la voce delle armi", ha detto il pontefice. Le foto di donne pubblicate sui siti sessisti, in settimana probabile l'apertura di un fascicolo. Appello del Garante della privacy è denunciare e segnalare sempre. La Mostra del Cinema di Venezia, in gara oggi il ritratto di Putin di Assayas e la pellicola sul rapporto genitori figli, di Jarmusch. Fuori concorso il film con Favino. Si conclude la seconda giornata di Serie A in campo Genoa-Juve e Torino-Fiorentina, stasera le sfide Inter-Udinese e Lazio-Verona. Formula 1 nel Gran Premio d'Olanda, vittoria di Piastri su McLaren, davanti a Verstappen e al franco-algerino Hadjar. Doppio ritiro per le Ferrari. .