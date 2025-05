I titoli di Sky TG24 del 31 dicembre, edizione delle 13

Martina, uccisa con crudeltà, voleva solo vivere la sua vita, le accuse dei PM a Tucci dopo l'omicidio dell'ex fidanzata 14 enne ad Afragola, "Educhiamo i nostri figli" è l'appello in conferenza stampa. Trump torna alla carica sui dazi, tariffe raddoppiate al 50% su acciaio e alluminio dal 04/06 e assicura le nostre industrie si stanno riprendendo mai come prima. Attesa la risposta di Hamas al piano Witkoff per la tregua in Medio Oriente, nervi tesi del governo israeliano con Francia e Germania, il piccolo Adam dovrebbe arrivare in Italia l'11 giugno per essere curato. In salita il secondo round di colloqui Mosca - Kiev, previsti lunedì a Istanbul, almeno 10 vittime ucraine nei nuovi raid russi. Zelesky a Erdogan "Dialogo solo con proposte chiare". Meloni torna da Astana rinsalda il fronte sull'Ucraina in vista della visita di Macron, sulle divergenze con lui stata montata la panna assicura a Roma corteo contro il decreto sicurezza. A San Pietro Papa Leone parla ai nuovi sacerdoti, "Non cercate il potere", dice invitandoli ad una vita credibile. Mattarella andrà in visita ufficiale venerdì prossimo. La notte dei campioni questa sera alle 21 a Monaco su Sky, la sfida tra Inter e Paris Saint-Germain per il titolo nerazzurri in lutto per la morte dello storico presidente Pellegrini. Una grande Italia oggi in campo al Roland Garros, Sinner sfida Lecka, Cobolli se la vede col tedesco Zverev, nel Montmelò di Spagna terze libere qualifiche di Formula Uno. .