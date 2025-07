I titoli di Sky TG24 del 31 luglio: edizione delle 19

L'inchiesta sull'urbanistica di Milano cinque dei sei indagati finiscono agli arresti domiciliari; in carcere, il costruttore Bezziccheri. Si alleggerisce la posizione del sindaco Sala. La guerra in Medio Oriente, l'Italia accoglierà 50 palestinesi e parteciperà al lancio di aiuti. Meloni incontra il presidente tunisino a Tunisi, domani sarà a Istanbul da Erdogan. Diplomazia al lavoro per la tregua nella striscia incontro a Gerusalemme tra Netanyahu e Witcoff aumentano le nazioni pronte a riconoscere lo stato palestinese. Il nodo dazi, l'Europa si aspetta la tariffa del 15% dal 01 agosto, anche senza un accordo scritto, con gli Stati Uniti, resta aperta la trattativa con Washington sulla digital tax. Orrore a Gemona, un uomo ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. I resti del corpo sarebbero stati coperti con calce viva. In crescita tra i minori la diffusione di contenuti estremisti e violenti sui social, lo riferisce uno studio della Polizia da inizio 2023 12 arresti e oltre 100 perquisizioni. Via libera della Camera al decreto legge ex Ilva è legge, al Ministero delle imprese il tavolo sull'acciaieria tarantina, il sindaco Bitetti chiede la chiusura dell'area a caldo. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Adriana Asti, l'attrice aveva 91 anni. È stata una figura unica del cinema e del teatro italiano. .