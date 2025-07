I titoli di Sky TG24 del 31 luglio, edizione delle 8

L'affondo di Mattarella sulla situazione a Gaza, definita "sempre più intollerabile". "Difficile non ravvisare l'ostinazione a uccidere in modo indiscriminato", dice il Presidente. Meloni sente il Premier israeliano Netanyahu per ribadire la necessità di un cessate il fuoco. Il Canada e altri Paesi si dicono pronti a riconoscere la Palestina. Da tutto il mondo politico solidarietà a Mattarella dopo le accuse della Russia al Quirinale. Il Capo dello Stato ribadisce: "La postura aggressiva di Mosca è un macigno per l'Europa". La Fed mantiene i tassi invariati nonostante le pressioni di Trump: "Resta l'incertezza sulle prospettive economiche", dice l'Istituto. Il costo del denaro rimane tra il 04,25 e il 04,50%. La Casa Bianca ha intanto annunciato una nuova serie di dazi: tariffi al 50% per le importazioni di rame. Si tratta ancora con Bruxelles che si avvia a congelare le contromisure. In Campania un'altra vittima per il West Nile: si tratta del nono decesso in Italia. Nel Lazio ordinanza del Governatore Rocca per prevenire la diffusione del virus. Con il 6 in condotta bisognerà sostenere l'esame di cittadinanza per essere promossi, arrivano le nuove regole per medie e superiori. "Segnale forte e chiaro", dice Valditara. La coppia Pellacani-Santoro nei tuffi, Cerasuolo nei 50 rana, dai Mondiali di nuoto di Singapore arrivano 2 ori storici per l'Italia, sono i primi in queste specialità. .