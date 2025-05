I titoli di Sky TG24 del 31 maggio, edizione delle 19

Hamas risponde al piano americano per la tregua e annuncia disposti a liberare i 10 ostaggi vivi in cinque fasi per Israele si tratta di un rifiuto. Il piccolo Adam verrà curato in Italia. L'Unione Europea esprime rammarico per la decisione di Trump di raddoppiare le tariffe su acciaio e alluminio, Bruxelles avverte senza accordo risponderemo con controdazi prima di luglio. Le minacce social alla figlia di Giorgia Meloni da parte di un dipendente pubblico, la Premier accusa "Basta clima violento", Valditara "Individueremo l'autore" Migliaia di persone a Roma hanno partecipato alla manifestazione contro il decreto sicurezza presenti i rappresentanti della Cgil e delle opposizioni. Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, la Procuratrice di Napoli Nord, accusa "L'assassino ha agito con crudeltà poi il monito educhiamo i nostri figli". Questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino inizia il live tour 2025 di Vasco Rossi, rocker di Zocca assicura "Sarà il concerto più potente ed emozionante del secolo". A Roland Garros Sinner batte Lecka e vola agli ottavi, eliminato Cobolli per la Formula Uno, la McLaren di Piastri in pole nel Gran Premio di Barcellona. Tra due ore a Monaco la finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain, neroazzurri con il lutto al braccio per la scomparsa di Ernesto Pellegrini, la partita in diretta su Sky. .