Tragedia sull'autostrada A1 fra Arezzo e Valdarno, un camion travolge dei mezzi fermi in coda, tre persone morte a bordo di un'ambulanza e 15 feriti. La lettera di 600 ex funzionari israeliani a Trump, Hamas dicono non è più una minaccia si fermi la guerra. Diffusi gli appelli di due ostaggi. Le immagini della Striscia di Gaza rasa al suolo nel reportage di Sky Tg24, un contractor americano sulla distribuzione degli aiuti sembra gli Hunger Games. L'ambasciatore russo a Roma attacca, non dobbiamo fidarci dell'Italia, i virus Russofobia e Ucrofilia hanno penetrato l'élite. Witcoff atteso mercoledì a Mosca, accordo o sanzioni. Ultimo CDM prima della pausa estiva tra le misure sul tavolo, le disposizioni per il lancio dell'economia in Umbria e nelle Marche, rinviato il provvedimento sullo scudo penale per i medici. Il caso della ragazza trovata morta in piscina a Bagheria, la Procura chiarisce trovati alcolici nella villa e la scena non è stata alterata, giovedì l'autopsia per chiarire le cause della morte di Simona Cinà. A Venezia due operai morti dopo essere caduti in una cisterna. Altra tragedia nel Mantovano, dove un lavoratore di un'azienda agricola è morto dopo essere precipitato in un macchinario. Calciomercato caso Lookman Percassi chiarisce il patto era che sarebbe andato in un club estero. Modric, in Italia il Milan deve lottare per vincere i trofei. .