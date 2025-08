I titoli di Sky TG24 del 4 agosto, edizione delle 8

Medio Oriente, scontro su cibo e aiuti, "Hamas affama gli ostaggi come i nazisti accusa Netanyahu", "Israele apra ai corridoi umanitari" replica il movimento radicale palestinese. Guerra di droni tra Ucraina e Russia, Zelensky chiede un nuovo incontro con i delegati russi a Istanbul. Trump annuncia che il suo inviato Witkoff sarà a Mosca in settimana. Il Papa chiude il Giubileo dei Giovani citando i ragazzi di Gaza e dell'Ucraina "Siamo con loro" e alla folla di Tor Vergata dice "Aspirate a cose grandi, se siete inquieti, siete vivi". Restano da chiarire le circostanze della morte della 20 enne in piscina durante una festa a Bagheria, la Procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti, la famiglia chiede chiarezza. Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto su una strada provinciale vicino Bari, indagato l'automobilista, ancora un incidente contromano una vittima sulla tangenziale di Parma. Fiamme nel carcere di Porto Azzurro all'isola d'Elba, rogo appiccato dai detenuti per protesta, feriti sei agenti, ieri un uomo trovato morto in cella nel carcere Regina Coeli di Roma. Temperature in forte rialzo dopo le piogge nel primo weekend di agosto, anche se resta l'allerta gialla sul versante adriatico, temporali anche al sud. Formula Uno Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Ungheria, quarta la Ferrari di Leclerc che si arrabbia con il team nel nuoto Benedetta Pilato bronzo nei 50 rana. .