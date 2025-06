I titoli di Sky TG24 del 4 giugno: edizione delle 13

Solo Putin può far finire la guerra, Sky TG 24 a live in, il pragmatismo di Crosetto sulla pace in Ucraina. Per il Ministro, la tattica militare di Netanyahu in Medio Oriente è sbagliata. Kharkiv e Odessa nel mirino dei droni russi, diversi feriti, gelo degli USA il giorno dopo l'attacco al ponte di Kerch, l'inviato Kellogg, c'è il rischio escalation. Ancora vittime nei raid israeliani sulla striscia, si ferma la distribuzione di aiuti dopo la strage di ieri. Il cardinal Pizzaballa a live in: usano la fame come arma di guerra. Bagare al Senato sul decreto sicurezza opposizione davanti ai banchi del governo urlano vergogna, sospesa la seduta, oggi la conversione in legge del provvedimento. Arresto cardiaco fatale per il trentenne colpito dagli agenti col taser a Pescara durante un arresto, il Ministro Piantedosi a Sky TG 24, la tragedia ci addolora, faremo degli accertamenti. Incendio all'Università di Viterbo, evacuati gli edifici della facoltà di Agrairaria un operaio disperso, il rogo forse partito dal tetto, il comune invita a tenere le finestre chiuse. Aperta un'inchiesta per lesioni a Roma sul caso dei bimbi ricoverati per intossicazione dopo un bagno in piscina, ha sequestrato l'impianto in corso di analisi sull'acqua. Si infiamma la terra rossa del Roland Garros, nel pomeriggio Jannik Sinner sfida il kazako BubliK, calciomercato, Simone Inzaghi vola in Arabia ad allenare l'Al Hilal. .