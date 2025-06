I titoli di Sky TG24 del 4 giugno, edizione delle 8

Vertice del disgelo, incontro di quasi quattro ore tra Meloni e Macron, i due leader ribadiscono il sostegno incrollabile all'Ucraina e decidono di coordinarsi sulle relazioni con gli Stati Uniti. Kiev colpisce per la terza volta il ponte di Crimea e il Cremlino intanto definisce improbabile, per ora, un vertice Trump, Putin, Zelensky, delegazione ucraina, arrivato a Washington. Gaza dopo la strage per il cibo con 27 morti oggi chiusi, i siti di distribuzione degli aiuti, Israele attacca nel sud della Siria dopo il lancio di razzi verso lo Stato ebraico. Dazi, entrata in vigore le tariffe al 50% per acciaio e alluminio, ma continuano i colloqui con l'Unione Europea. Intanto Musk critica pesantemente la legge di bilancio. Pescara trentenne fermato dalla polizia per una rissa, oppone resistenza, colpito con il taser, muore in questura per un malore. Ora indaga la Procura. Dramma in un centro sportivo di Roma, cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina, uno è in coma farmacologico. Sequestrato l'impianto, il gestore, era tutto a norma. Roland Garros nel pomeriggio la sfida Sinner Bublik, Musetti conquista la semifinale dove sfiderà Alcaraz. Simone Inzaghi vola in Arabia e il nuovo allenatore dell'Al-Hilal. Live in Milano il teatro dal Verme si trasforma in uno studio televisivo per una giornata dedicata a incontri e confronti, sui temi dell'attualità, oggi in diretta dalle 09:30 su Sky TG 24. .