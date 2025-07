I titoli di Sky Tg24 del 4 luglio, edizione delle 19

Paura a Roma, la Procura ha aperto un'indagine sull'esplosione di un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, oltre 40 i feriti, due sono in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico del gas, la Protezione Civile chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Il Papa prega per le persone coinvolte. La guerra in Ucraina, telefonata di 45 minuti tra Trump e Zelensky. Washington apre alla fornitura di armi per la difesa aerea, nuovi raid russi su Kiev. Negli Stati Uniti oggi le celebrazioni per l'Independence Day. Trump festeggerà in Iowa, prima però la firma sulla legge di bilancio approvata alla Camera. Il delitto di Garlasco, terzo giorno di lavori per l'incidente probatorio su Andrea Sempio, analizzati tra gli altri tre tamponi di Chiara Poggi e le tracce ematiche su un tappetino del bagno. In Italia prosegue l'ondata di caldo estremo, oggi previsto il picco delle temperature in 20 città, ma nel weekend, sul nord del paese è atteso l'arrivo dei primi temporali. Il grande spettacolo di Wimbledon su Sky Sport, in campo Darderi, eliminato Bellucci, domani, nel terzo turno in campo Sinner, Cobolli, Sonego e Cocciaretto. La reunion degli Oasis. A 16 anni dall'ultimo concerto stasera i fratelli Gallagher di nuovo insieme sul palco per la prima tappa del loro nuovo tour. .