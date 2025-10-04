I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 13

Hamas apre al piano di Trump per Gaza, Witcof verso l'Egitto, domani al via i negoziati, bombe sulla striscia nonostante l'appello americano, azioni difensive replica Israele. Fiera del contributo italiano per la pace, dice Giorgia Meloni alle celebrazioni per San Francesco d'Assisi, sui cortei di ieri resta lo scontro tra maggioranza, opposizione e sindacati. Oggi a Roma nuova manifestazione per la Palestina, la mobilitazione nazionale attese migliaia di persone da tutta Italia imponenti le misure di sicurezza. Altri 26 italiani della flottilla partiti da Israele, 15 sono invece ancora in attesa di espulsione, annuncia Tajani, due esponenti in procura dei quattro parlamentari rientrati ieri. Ci sarebbe una lite tra le famiglie nomadi, dietro la morte di una quarantaquattrenne nel bresciano, la donna era stata abbandonata con tre ferite d'arma da fuoco davanti ad un ospedale. Nel solco tracciato da Papa Francesco con il dilexit nos, Leone quattordicesimo firma la sua prima esortazione apostolica dilexit te, ti ho amato dedicata ai poveri. Poi c'è la Serie A, la vittoria del Sassuolo contro il Verona nell'anticipo della sesta giornata, stasera Atalanta Como live su Sky Sport uno e poi il tennis, a Shanghai debutta Sinner. La Moto GP con Bezzecchi scatenato in Indonesia, pole, record della pista e sprint race, e poi anche la Formula Uno a Singapore, oggi le qualifiche, tutto in diretta su Sky. .

Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
A Lucca il Pianeta Terra festival
