I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19

00:01:38 min
|
9 ore fa

Manifestazione imponente a Roma per la Palestina, la mobilitazione nazionale, decine di migliaia di persone arrivate da tutta Italia. Siamo un milione, dicono gli organizzatori. Piena del contributo dell'Italia per la pace a Gaza, dice la premier Meloni da Assisi, non si placca lo sconto tra maggioranza, opposizione e sindacati dopo i cortei. Dopo l'apertura di Hamas al piano di pace, Trump plaude allo stop dei bombardamenti temporaneo di Israele e chiede agli islamisti di fare in fretta Steve Witkof diretto in Egitto per i negoziati. Il rimpatrio degli italiani della flottiglia 26 rientreranno stasera da Israele e quindi ci sono ancora in attesa di espulsione, annuncia Tajani, due esposti in procura dei quattro parlamentari rientrati ieri. Una lite tra famiglie di etnia sinti dietro la morte di un quarantaquattrenne nel bresciano, la donna era stata abbandonata con tre ferite d'arma da fuoco davanti a un ospedale. Dal sequestro dell'Achille Lauro alla crisi di Sigonella quarant'anni dopo Sky TG 24 ripercorre lo strappo tra Italia e Stati Uniti, questa sera alle 21:45, lo speciale Rotta di collisione. Tennis esordio vincente di Siner a Shanghai, numero due del mondo affronterà domani l'olandese Greg Sport, in Serie A, pari spettacolare tra Lazio e Torino in campo Inter e Cremonese. Moto GP Bezzecchi scatenato in Indonesia, Paul, record della Pixel sprint race, Formula Uno, Paul di Russel a Singapore, domani le gare in diretta su Sky. .

cronaca
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
cronaca
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
cronaca
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientratiFlotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
00:01:54 min
| 11 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
cronaca
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
cronaca
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
cronaca
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 15 ore fa
