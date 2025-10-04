I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19

Manifestazione imponente a Roma per la Palestina, la mobilitazione nazionale, decine di migliaia di persone arrivate da tutta Italia. Siamo un milione, dicono gli organizzatori. Piena del contributo dell'Italia per la pace a Gaza, dice la premier Meloni da Assisi, non si placca lo sconto tra maggioranza, opposizione e sindacati dopo i cortei. Dopo l'apertura di Hamas al piano di pace, Trump plaude allo stop dei bombardamenti temporaneo di Israele e chiede agli islamisti di fare in fretta Steve Witkof diretto in Egitto per i negoziati. Il rimpatrio degli italiani della flottiglia 26 rientreranno stasera da Israele e quindi ci sono ancora in attesa di espulsione, annuncia Tajani, due esposti in procura dei quattro parlamentari rientrati ieri. Una lite tra famiglie di etnia sinti dietro la morte di un quarantaquattrenne nel bresciano, la donna era stata abbandonata con tre ferite d'arma da fuoco davanti a un ospedale. Dal sequestro dell'Achille Lauro alla crisi di Sigonella quarant'anni dopo Sky TG 24 ripercorre lo strappo tra Italia e Stati Uniti, questa sera alle 21:45, lo speciale Rotta di collisione. Tennis esordio vincente di Siner a Shanghai, numero due del mondo affronterà domani l'olandese Greg Sport, in Serie A, pari spettacolare tra Lazio e Torino in campo Inter e Cremonese. Moto GP Bezzecchi scatenato in Indonesia, Paul, record della Pixel sprint race, Formula Uno, Paul di Russel a Singapore, domani le gare in diretta su Sky. .