I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 8

Hamas apre al piano americano per Gaza, sì al rilascio di tutti gli ostaggi, ma con ulteriori negoziati, Israele lavora alla prima fase, ora basta bombardamenti avverte Trump. Cortei blocchi e poche tensioni per lo sciopero generale contro il genocidio a Gaza, secondo la CGIL in 2milioni sono scesi in piazza oggi manifestazione nazionale a Roma. Giornata straordinaria da dignità al paese dice Landini, Salvini di nuovo all'attacco, flottiglie, quattro parlamentari rientrati in Italia, attivisti e giornalisti ancora in carcere in Israele. L'attacco alla sinagoga di Manchester, una delle vittime uccisa per sbaglio dal fuoco, dalla polizia, anche uno dei feriti sarebbe stato colpito dagli agenti. È morta la quarantaquattrenne abbandonata con tre ferite d'arma da fuoco davanti a un ospedale nel bresciano. La donna sarebbe stata colpita durante una vita in famiglia. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto all'età di 76 anni l'attore Remo Girone e il grande successo con il personaggio di Tano Cariddi nella fiction anni 80, La piovra. Serie A vittoria in trasferta del Sassuolo contro il Verona, oggi altre quattro partite alle 18 Inter Cremonese e stasera il derby lombardo Atalanta Como live su Sky Sport uno. Moto GP Bezzecchi firma la pole, il record della pista in Indonesia, la Formula Uno corre a Singapore, oggi le qualifiche Masters 1000 di Shanghai, debutto di Sinner e Musetti. .