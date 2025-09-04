I titoli di Sky Tg24 del 4 settembre, edizione delle 13

Volenterosi a rapporto. All'Eliseo Macron con Zelensky, Starmer e Meloni tra i leader in collegamento. Poi la chiamata con Trump. Sul tavolo, le garanzie di sicurezza per Kiev. Salperanno domenica dalla Sicilia gli attivisti della Global Flotilla: direzione Gaza. La Premier risponde a Schlein: "Tuteleremo gli italiani, ma meglio altri canali umanitari". A Lisbona il lutto nazionale per le 17 vittime nel deragliamento della funicolare "Gloria", affollata di turisti. Un'italiana tra i feriti. La causa, forse, la rottura di un cavo. A Napoli è arrestata la donna che nella notte ha ucciso il marito a coltellate. Ferita e ricoverata in ospedale, invoca la legittima difesa: "Lui mi ha aggredita dopo una lite". A Viterbo non rispondono ai PM i due cittadini turchi trovati con dei mitra in un B&B durante la festa di Santa Rosa. L'accusa è di traffico d'armi. Il grazie di Meloni alle forze dell'ordine. Disagi in tutta Italia per il primo sciopero ferroviario della stagione. Lo stop da questa sera alle 21:00 fino alle 18:00 di domani. A Roma stamattina fermi i mezzi pubblici. Il genere "crime" irrompe al Lido. "Elisa", di Leonardo Di Costanzo, quarto film italiano in concorso a Venezia. In anteprima anche "Il Mostro", la serie di Stefano Sollima. Sinner piega Metti in 3 set nel derby azzurro degli US Open. In semifinale affronterà Auger-Aliassime. Sconfitte Errani e Paolini nel doppio femminile. .