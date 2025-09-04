I titoli di Sky TG24 del 4 settembre, edizione delle 8

Deraglia la storica funicolare a Lisbona, almeno 15 morti, 20 feriti, tra cui un'italiana. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto uno dei cavi che reggevano la struttura. Putin provoca Zelensky: "Venga a Mosca a incontrarmi". Per la Russia inaccettabili le garanzie di sicurezza chieste da Kiev. Oggi riunione dei volenterosi, sentiranno anche Trump. Hamas annuncia: "Pronti a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi". Ma Israele replica: "Arrendetevi o Gaza City sarà distrutta". Colpiti i Caschi Blu dell'Unifil. "L'attacco in Libano non è stato un errore", condanna Crosetto. 4 parlamentari italiani sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Schlein a Meloni: "Garantire la sicurezza". Manca poco alla riapertura delle scuole, Save The Children lancia l'allarme: 1 studente su 8 non ha la cittadinanza italiana, nonostante il 65% sia nato qui. Va in porto l'operazione di MPS su Mediobanca. Dopo il rilancio di martedì, la scalata dell'istituto senese supera la soglia minima. Adesioni al 38,5%. Mostra del cinema, oltre 20 minuti di applausi per "The Voice of Hind Rajab". Oggi a Venezia il film "Elisa", di Di Costanzo. Attesa per la serie "Il Mostro" di Sollima. US Open, Sinner vince in tre set il derby italiano contro Musetti e e vola in semifinale. Sconfitta nel doppio femminile di Errani-Paolini. Oggi la sfida tra Djokovic e Alcaraz. .