I titoli di Sky TG24 del 5 agosto, edizione delle 8

Israele verso l'occupazione totale di Gaza, dobbiamo liberare gli ostaggi, annuncia lo staff di Netanyahu, Trump avrebbe dato il suo via libera, l'esercito cancella l'emergenza bellica. Le immagini della striscia rasa al suolo nel reportage di Sky TG 24, un contractor americano sulla distribuzione degli aiuti racconta sembra di Hunger Games. Il Tribunale dei ministri archivia la posizione di Meloni per il caso Al Masri verso l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi, Mantovano, la premier, un'assurdità archiviare solo me. Tra governo e opposizione è scontro per l'estensione delle zone economiche speciali a Marche e Umbria, in Consiglio dei ministri slitta il via libera allo scudo penale per i medici. Nella villa di Bagheria, dove è stata trovata morta la ventenne Simona Cinà c'erano alcolici, precisa la Procura che smentisce alterazioni della scena, giovedì, l'autopsia. Quattro morti in un giorno sul lavoro nel veneziano due operai hanno perso la vita cadendo in una cisterna, altre due vittime nel Mantovano e a Meda, in Brianza. La Corte Suprema brasiliana ha emesso un ordine di arresti domiciliari nei confronti dell'ex presidente Bolsonaro sotto processo per colpo di Stato, proteste nella capitale. Calciomercato, rottura totale tra Luckman e l'Atalanta, il Milan presenta Modric e si riavvicina Yasari, centrocampista del Bruges. .