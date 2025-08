I titoli di Sky Tg24 del 5 agosto, edizione ore 19

Netanyahu riunisce i vertici militari per l'occupazione totale di Gaza, giovedì la decisione finale. Restano le tensioni con l'esercito, la Striscia ridotta allo stremo. Non si ferma la guerra in Ucraina, allarmi aerei da Kiev a Kharkiv, l'inviato americano Witkoff, atteso al Cremlino, "Senza un accordo sanzioni da venerdì", avverte la Casa Bianca. Dazi Trump torna a minacciare l'Europa misure fino al 35% se non investe negli Stati Uniti, come promesso, Bruxelles rinuncia alle contromisure e continua a trattare. Caso Almasri Meloni archiviata, attacca i Magistrati sul processo a Nordio Piantedosi e Mantovano. Il Tribunale dei Ministri si rifiutò di ascoltare il Sottosegretario. Ramy, il giovane egiziano morto dopo l'inseguimento a Milano per i video cancellati dal telefono di un testimone, quattro Carabinieri rischiano il processo per depistaggio. Aggressioni all'autogrill di Lainate tra i quattro indagati anche il francese ebreo che aveva denunciato l'accaduto tra le accuse percosse e lesioni aggravate dall'odio razziale. Ottant'anni fa l'orrore della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, per non dimenticare le testimonianze di sopravvissuti nel documentario di SKY TG24. Calciomercato è fatta per Jashari al Milan, l'Atalanta svuota l'armadietto di Lookman che diserta ancora gli allenamenti, in Serie A arriva la spiegazione del VAR in campo. .