I titoli di Sky TG24 del 5 febbraio 2025 - edizione h8

Il piano di Trump per Gaza. Prenderemo il controllo della Striscia. Sarà la riviera del Medio Oriente, dice dopo l'incontro con Netanyahu. Proposta assurda e ridicola, replica Hamas. La guerra dei dazi dopo la prima risposta cinese attesa una telefonata Trump, Xi Jinping. Le poste americane intanto bloccano tutti i pacchi in arrivo da Cina e Hong Kong. Sul fronte interno continua lo smantellamento del governo federale americano voluto da Musk. Nel mirino anche il dipartimento dell'educazione, sindacati sul piede di guerra. Caso Almasri, oggi l'informativa urgente dei Ministri Nordio e Piantedosi. Dopo un primo stop e la protesta delle opposizioni diretta tv sia alla Camera che al Senato. In Svezia spari in una scuola per adulti, frequentata anche da migranti. Almeno undici morti. L'aggressore avrebbe agito da solo, poi si sarebbe ucciso, escluso il terrorismo. Agguato di camorra a Napoli, uccisi due pregiudicati erano su uno scooter, uno è morto sul colpo, l'altro in ospedale. Nella zona i clan si contendono il controllo del territorio. Sedici anni di carcere a Victor Ulinici, unico imputato maggiorenne tra i cinque giovani che lanciarono una bicicletta dai Murazzi ferendo gravemente un giovane studente siciliano. Il Bologna è la prima semifinalista di Coppa Italia, battuta l'Atalanta in trasferta in gara unica, stasera in campo Milan vs Roma per conquistare la seconda semifinale. .