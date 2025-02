I titoli di Sky Tg24 del 5 febbraio, edizione delle 19

Caso Almasri l'informativa alle Camere Nordio accusa la Corte Penale Internazionale sul mandato d'arresto al Generale libico Piantedosi ribadisce "Espulso perché pericoloso". Opposizione all'attaco Schlein accusa il Guardasigilli di aver parlato da avvocato di un torturatore, Conte durissimo "L'assenza di Meloni in aula è viltà istituzionale". Mattarella all'Università di Marsiglia chiede la collaborazione tra Paesi e dice "È il momento di agire", poi l'affondo contro quelli che definisce "Neo feudatari del terzo millennio". "Il mio piano per Gaza piace a tutti", dice Trump dopo la proposta di far uscire per sempre i palestinesi dalla Striscia, trasformandola in una riviera sotto il controllo degli Stati Uniti. "Solo benzina sul fuoco", attacca Hamas. Proteste anche dall'ANP. Anche L'egitto e la Giordania si dicono contrari. Tajani rilancia la soluzione "Due Stati, due popoli". La guerra in Ucraina. Zelensky si dice pronto per la prima volta a un colloquio diretto con Putin. "Parole vuote", la replica stizzita del Cremlino. Voli di nuovo regolari a Ciampino dopo l'incendio appiccato da un georgiano successivamente fermato. Disagi in Lombardia per lo sciopero proclamato da Trenord. Quarti di finale di Coppa Italia in campo alle 21.00 Milan-Roma in partita secca. In caso di parità si va ai rigori. La prima semifinalista, il Bologna, vittorioso ieri sull'Atalanta. .