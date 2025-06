I titoli di Sky TG24 del 5 giugno, edizione delle 13

Solo preparandosi alla guerra, si evita di essere attaccati, dice Rutte al vertice NATO, gli alleati non possono dipendere da noi, avverte Hegseth. Ieri telefonata Putin-Trump. Il Presidente americano impone un divieto di ingresso negli Stati Uniti da 12 paesi dall'Afghanistan alla Libia, vietati anche i visti per gli studenti stranieri ad Harvard. A Gaza recuperati i corpi di due ostaggi morti, veto degli Stati Uniti alla risoluzione ONU per il cessate il fuoco. Ancora bloccata la distribuzione di aiuti nella Striscia. Ritrovato vicino a un casolare, vicino a Montecatini il corpo di Denisa, la escort scomparsa a Prato, fermato un uomo che confessa l'ho strangolata e decapitata perché mi ricattava. Milano, era chiusa da fuori la porta dell'appartamento della quarantottenne brasiliana che si è lanciata dal quarto piano per sfuggire a un incendio, al vaglio la posizione del compagno. Con un libro Giovanni Brusca nel '92 a Capacci azionò il telecomando che innescò l'esplosione in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'ambiente, a Venezia è in corso la Climate Week, una settimana dedicata al dialogo scientifico sui cambiamenti climatici. Torna l'appuntamento con "Vite, l'arte del possibile", il ciclo di interviste del direttore Giuseppe De Bellis, ospite della puntata di stasera, lo scrittore Sandro Veronesi. .