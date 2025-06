I titoli di Sky TG24 del 5 giugno, edizione delle 8

Il presidente americano impone un divieto d'ingresso negli Stati Uniti da 12 paesi dall'Afghanistan alla Libia, vietati anche i visti per gli studenti stranieri ad Harvard. Putin parla con Trump e con il Papa, niente tregua immediata, la Russia risponderà all'attacco ucraino sugli aeroporti. Leone XIV chiede un gesto che favorisca la pace. Medio Oriente e Washington mette il veto alla risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza e anche oggi non riprenderà la distribuzione di aiuti. Anche il Senato approva con il voto di fiducia il decreto sicurezza che ora è in legge. Sfiorata la rissa in aula, previste norme contro la cannabis light e le occupazioni abusive. Ritrovato tra i rovi vicino a un casolare, il corpo di Denisa, escort trentenne scomparsa tre settimane fa a Prato, fermato un uomo di 32 anni. Tennis due italiani in semifinale al Roland Garros, come accadde solo nel 1960. Djokovic batte Zverev e raggiunge Sinner, mentre Musetti incontrerà il campione uscente Alcaraz. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente quest'anno dedicata all'azione collettiva per contrastare l'inquinamento da plastica. E torna all'appuntamento con vite, l'arte del possibile il ciclo di interviste del direttore Giuseppe De Bellis, stasera alle 20:30 lo scrittore Sandro Veronesi. .