I titoli di Sky TG24 del 5 marzo, edizione delle 13

Nel primo discorso al Congresso, Trump rilancia: "L'American Dream sta tornando più grande che mai". Sull'Ucraina dice: "Zelensky è pronto per la pace. Prenderemo Panama e Groenlandia". La Russia approva l'apertura del presidente ucraino ai negoziati, ma resta il veto di Kiev, fa notare il Cremlino. Previsto un viaggio di Macron, Zelensky e Starmer a Washington. Domani il Consiglio Europeo. Maggioranza divisa su riarmo e Opposizioni contrarie. Mattarella dal Giappone ribadisce: "Per l'Ucraina pace giusta, garantita a livello internazionale". Donald Trump definisce i dazi una difesa "dell'anima dell'America", possibile un compromesso con Messico e Canada. I mercati tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite di ieri. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, arrestato l'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, è accusato di corruzione, falso e depistaggio. La Finanza nella sede del Comune. Il Papa ha riposato bene, fa sapere il Vaticano al 20esimo giorno di ricovero. Usa l'ossigeno ad alti flussi, non la maschera. La prognosi comunque resta riservata. È morto a 86 anni Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano. Per 16 anni ha commentato le partite della nostra Nazionale. Messaggi di affetto dal mondo dello sport e della politica. Mercoledì di Champions, 18:45 Feyenoord-Inter. Alle 21:00, Benfica-Barcellona, Paris Saint-Germain- Liverpool e il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen su SKY. .