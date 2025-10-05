I titoli di Sky TG24 del 5 ottobre, edizione delle 13

Evacuati 900mila palestinesi, Gaza City è quasi vuota domani in Egitto al via i negoziati con l'inviato americano Whitcoff. Trump intanto avverte Hamas: non accetto ritardi. Passi significativi in Medio Oriente e auspico presto risultati, dice Leone quattordicesimo, oggi il Giubileo dei migranti, il loro grido non trovi indifferenza, dice nove morti nell'ultima tragedia. E poi il corteo pro Gaza che invade Roma scontri tra antagonisti e polizia al termine della manifestazione, 11 fermi, 41 agenti feriti, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II. Flottilla, gli attivisti italiani rientrati raccontano trattati malissimo, ma non abbiamo subito violenze. Altri 15 in attesa di espulsione torneranno invece la prossima settimana. Il massiccio attacco russo in Ucraina, oltre 50 missili, 500 droni hanno colpito una decina di regioni, cinque morti. Nuovo appello di Zalensky, Europa e Stati Uniti, fermate Putin. Regionali si vota in Calabria, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 07 alle 15, candidati in corsa, Occhiuto, Tridico e Toscano. Afluenza alle 12, 7,6%. Moto GP in Indonesia vince Aldegere sul podio anche Acosta e Alex Marquez, Formula Uno in pista a Singapore con Russell in pole, la gara in diretta su Sky, alle 14. E poi c'è il tennis, oggi Sinner in campo contro Glixpur a Shanghai, e la Serie A. Poker dell'Inter alla Cremonese nel pomeriggio Fiorentina Roma, Napoli Genova stasera il big match Juve Milan. .

Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
Napoli, morto uomo bloccato con taser dopo lite familiare
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13
