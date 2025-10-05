I titoli di Sky TG24 del 5 ottobre: edizione delle 19

Cominciano domani in Egitto i negoziati sul futuro di Gaza. Il piano di pace è un ottimo accordo per Israele, dice Trump, che avverte Hamas se rifiuta di cedere il controllo della striscia sarà completamente annientata. In Medio Oriente passi significativi, dice Papa Leone nell'Angelus domenicale, auspico presto risultati concreti. Rientrati ieri sera gli attivisti italiani della flottilla raccontano trattati malissimo, ma nessuna violenza. Altri 15 sono in attesa di espulsione, Israele nega maltrattamenti su Greta Thunberg. Ucraina, treno con 110 pacifisti italiani sfiorato dai raid su Leopoli, stanno tutti bene. Oltre 50 missili e 500 droni russi hanno colpito una decina di regioni. Calabria al voto per le regionali, urne aperte fino alle 23 di oggi, domani dalle 07 alle 15, tre candidati in corsa, affluenza alle 12 al 7,7%. Dietro l'omicidio della donna trovata senza vita a Desenzano, una lite per impedire il fidanzamento della figlia, il marito e il consuocero risultano irreperibili. Sinner costretto al ritiro a Shanghai, agli ottavi va l'olandese Greekspor, in Serie A la Roma passa a Firenze e vola in testa in campo Napoli Genoa, stasera Juve Milan. Formula Uno a Singapore vittoria di Russell davanti Verstappen e Norris, McLaren campione del mondo costruttori, Moto GP Aldeguer vince in Indonesia. .