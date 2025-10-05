I titoli di Sky TG24 del 5 ottobre, edizione delle 8

Dopo il sì condizionato di Hamas domani in Egitto i negoziati con l'inviato americano Whitcoff, Trump non accetterò ritardi, Netanyahu, l'esercito rimarrà nella striscia. Il corteo pro Gaza invade Roma, gli organizzatori, siamo un milione, imbrattata la statua di Papa Wojitila scontri al termine tra antagonisti e polizia, 11 fermi e 41 agenti feriti. Pottigli arrivati a Roma e 26 italiani liberati da Israele e gli altri 15 saranno espulsi per via giudiziaria e torneranno alla prossima settimana, due esposti alla Procura. Ucraina, droni russi sui treni fermi nella regione di Sumi, un morto oltre 30 feriti. Ira di Von der Leyen: Mosca mira i civili. Aperta inchiesta per crimini di guerra. Elezioni regionali si riparte dalla Calabria, urne aperte fino alle 23, domani dalle 07 alle 15. Tre candidati in corsa per la presidenza, Occhiuto, Tridico e Toscano. Donna morta a Desenzano all'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite per impedire il fidanzamento della figlia della quarantaquattrenne, irreperibili il marito e il consuocero. Tennis oggi Sinner Grigspur, avanti anche Musetti e Darderi che si sfideranno al terzo turno a Pechino la finale di doppio con Errani e Paolini, tutto live su Sky. Serie A, poker dell'Inter contro Cremonese oggi Fiorentina Roma, Napoli Genova e il big match Juve Milan. Moto GP, Bezzecchi show, alle 09 la gara. Formula Uno, Russell davanti, la corsa alle 14. .