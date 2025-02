I titoli di Sky TG24 del 6 febbraio 2024, edizione ore 13

Caso Almasri, resta alta l'attenzione dopo la ricostruzione fornita dal ministro Nordio in aula. La maggioranza fa quadrato. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di spiegare. "Israele darà Gaza agli Stati Uniti alla fine dei combattimenti" dice Donald Trump su Truth. "Nessun soldato americano sarà coinvolto" E ribadisce: "I palestinesi saranno collocati in comunità più sicure". Un coro di no da tutto il mondo. Guterres parla di rischio pulizia etnica. Negli Stati Uniti migliaia di persone in piazza contro le nuove politiche dell'amministrazione Trump. E da Marsiglia il nuovo affondo di Mattarella contro il Neoprotezionismo. Il presidente della Repubblica mette in guardia "dai nuovi corsari che vogliono impadronirsi della cosa pubblica". Si è schiantato poco dopo il decollo l'elicottero precipitato nel parmense. Aperta un'inchiesta: sono morti sul colpo i due piloti e l'imprenditore Lorenzo Rovagnati. Il mese di gennaio è stato il più caldo della storia, dice l'osservatorio europeo Copernicus, nonostante la Niña, il fenomeno che raffredda le acque influenzando il clima. Milano-Cortina 2026, tra un anno il via alle Olimpiadi invernali. Il presidente del Cio, Bach, dice: l'Italia è pronta. Oggi l'inaugurazione dello Sport Village in piazza Duomo. E poi Masterchef Italia, questa sera nuove sfide e misteriose prove per gli otto aspiranti chef rimasti in gara. L'appuntamento alle 21:15 su Sky Uno. .